El PSC elegirà els seus candidats en les municipals entre juny i febrer del 2027

BARCELONA 23 març (EUROPA PRESS) -
La viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha explicat aquest dilluns que elegiran els seus candidats en les eleccions municipals entre tres paquets: el juny i novembre d'aquest any i el febrer del 2027.
En una roda de premsa, ha concretat que al juny tancaran el nom de les candidatures que aspiren a l'alcaldia o que estan, actualment, en l'oposició "perquè tinguin temps de presentar la seva alternativa i es donin a conèixer".
I el novembre i febrer del 2027, ha detallat, donaran a conèixer el nom dels candidats que volen revalidar com a alcaldes o que formen part de governs municipals.
Així, ha concretat que els presentaran en funció de les diferents realitats territorials i la voluntat del seu partit de créixer i enfortir la presència socialista al territori.
"Volem presentar alternatives solvents i viables amb projectes que donin resposta als problemes reals dels pobles i ciutats del país", ha resolt.