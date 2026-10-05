El PSC dona suport a Sánchez i afirma que entre avançar i retrocedir "Catalunya ho té clar"

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
El PSC ha mostrat aquest dilluns el seu suport al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, arran de la convocatòria anticipada d'eleccions generals el 29 de novembre i ha afegit que "Catalunya ho té clar" quan ha de decidir entre avançar o retrocedir.
En un missatge del partit a X recollit per Europa Press aquest dilluns, han afirmat: "Quan toca escollir entre avançar o retrocedir, Catalunya ho té clar. Al costat de la gent. Al costat de l'habitatge. Al costat de la convivència. Al costat de Pedro Sánchez per continuar avançant. Ni un pas enrere".
Per la seva banda, en un altre missatge a X, el president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha mostrat el seu suport a Sánchez: "Que ningú no s'equivoqui: si hi ha eleccions, és el moment de decidir entre continuar avançant o tornar enrere. Catalunya no es resigna. Catalunya no es rendeix. Catalunya estarà amb Pedro Sánchez".