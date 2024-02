El PSC diu que Illa no té "res a veure" amb el cas Koldo i aplaudeix que es demani l'acta a Ábalos

BARCELONA, 26 febr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC, Èlia Tortolero, ha assegurat aquest dilluns que el primer secretari del PSC i exministre de Sanitat a l'inici de la pandèmia del coronavirus, Salvador Illa, no té "res a veure" amb el cas Koldo i ha aplaudit que el PSOE hagi demanat l'acta com a diputat de l'exministre José Luis Ábalos arran d'una presumpta trama de corrupció en la compra de mascaretes.

Ho ha dit en una roda de premsa després que la Fiscalia Anticorrupció ha situat Koldo García, exassessor de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos (PSOE), com la persona que feien servir per "agilitzar" tràmits amb el Ministeri en la contractació durant la pandèmia per a la venda de mascaretes, en concret facilitant els processos d'adjudicació de material sanitari a l'empresa Soluciones de Gestión.

Així mateix, ha qualificat d'"exemplar" la decisió del PSOE de demanar l'acta de diputat a Ábalos en un termini de 24 hores i de crear una comissió d'investigació al Congrés sobre la compra de material sanitari durant la covid.