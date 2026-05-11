El PSC diu que el Govern ja ha donat les "explicacions necessàries" sobre la infiltració

Moret defensa Parlon sense pronunciar-se sobre Trapero: "Jo no parlo ni valoro el senyor Trapero"
BARCELONA, 11 maig (EUROPA PRESS) -
La sotssecretària primera i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmat que el Govern "ha donat i continua donant les explicacions necessàries" sobre la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en les reunions de sindicats docents.
"Respecte a aquest fet puntual i concret, el Govern de la Generalitat, que és qui ha de donar les explicacions, ha donat i continua donant les explicacions necessàries en relació amb aquest fet", ha dit en una roda de premsa aquest dilluns.
Ha fet una defensa clara i un reconeixement als Mossos, a la seva eficiència i eficàcia, i s'ha mostrat a favor de les polítiques de seguretat pública de Catalunya: "Creiem fermament en el paper que està desenvolupant justament per garantir aquesta seguretat pública el cos de Mossos d'Esquadra".
Sobre el fet en concret, i si és adequat o no, ha descartat pronunciar-se: "Nosaltres, com a partit, no tenim opinió. El partit no opina. Els partits són una organització que el que fa és valorar i posar sobre la taula posicionaments polítics", ha argumentat.
PETICIONS DE DIMISSIÓ
Sobre les peticions de dimissió de la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, i del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per part d'alguns partits de l'oposició, ha defensat de manera explícita la primera, però no el segon: "Avalem la gestió que s'ha fet des del Govern i des de la Conselleria d'Interior, liderada per la consellera Núria Parlon".
Preguntada directament per Trapero, ha respost que el PSC el que defensa són les polítiques públiques que ha desenvolupat el Govern en l'àmbit de la seguretat: "Això no té noms i cognoms", i ha evitat defensar Trapero de manera explícita.
"Quan jo parlo que el PSC dona suport al Govern, la consellera del Govern es diu Núria Parlon. Vull deixar clar que jo no parlo ni valoro el senyor Trapero. Jo del que parlo i el que valoro és l'acció del Govern, liderat pel president Salvador Illa, que va posar sobre la taula com una de les prioritats les polítiques de seguretat pública", ha expressat.