El PSC dissol l'agrupació de Ripoll i crea una comissió gestora

BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
La federació del PSC a les Comarques Gironines ha acordat aquest dimarts dissoldre l'agrupació del partit a Ripoll (Girona) i crear una comissió gestora, arran la crisi oberta per l'abstenció dels 2 regidors del partit al projecte de pressupostos de l'alcaldessa i líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols.
En un comunicat, afirmen que prenen la decisió arran de "la posició política adoptada pel grup municipal" i després d'una reunió extraordinària de la direcció del PSC a les Comarques Gironines.
Afegeixen que la federació és la que ha gestionat el procés de renúncia dels 2 edils, després que posessin el seu càrrec a disposició del partit en admetre l'"error" de facilitar els comptes d'Orriols.
La federació va comunicar a la direcció del partit que acceptava la posada a disposició del seu càrrec i, per tant, la dimissió, i argumenten: "La línia vermella de no pactar amb l'extrema dreta s'ha de respectar a tot Catalunya".
A partir d'ara serà una gestora la que es posarà al capdavant del PSC de Ripoll, i es treballa per crear un "projecte alternatiu de progrés" per al municipi.
Aquest mateix dimarts els dos regidors han criticat la decisió de la direcció del partit i de la federació en assegurar que ho han sabut per la premsa i que no se'ls hi ha comunicat "presencialment".
També han dit que l'agrupació local en el seu conjunt --ara dissolta-- no comparteix la decisió i que cap altre membre de la llista electoral està predisposat a rellevar-los.