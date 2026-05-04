El PSC desvincula dels pressupostos de l'"instrument similar" al Consorci

Moret assenyala que l'alternativa ha de ser "viable" tot i que no concreta quina forma adoptaria
BARCELONA, 4 maig (EUROPA PRESS) -
La viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha desvinculat les negociacions per als pressupostos de la Generalitat de l'"instrument similar" al Consorci d'Inversions que estan explorant amb ERC, després de rebutjar-se la setmana passada al Congrés el primer instrument sobre les inversions de l'Estat a Catalunya.
"No és una condició pressupostària, és un instrument i una eina absolutament necessària que va en la línia de complir amb els acords del pacte d'investidura", ha dit en una roda de premsa aquest dilluns, després d'assegurar que són camins que van en paral·lel.
Ha sostingut que mantenen el calendari de tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost, i que l'alternativa al Consorci és perquè hi hagi instruments i eines per respondre a una reivindicació històrica de Catalunya: "Que les inversions de l'Estat realment s'executin i siguin efectives".
Per això, ha explicat que treballen amb ERC en una eina similar, però amb el mateix objectiu, i que sigui "viable", en referència a les dificultats per aconseguir majories parlamentàries al Congrés, tot i que no ha concretat quina forma tindria aquest instrument.
EL 'NO' DE JUNTS
Moret ha considerat que el Consorci d'Inversions és una eina que és útil i necessària, i ha criticat la posició de Junts de rebutjant-lo.
"Un partit català que durant molt temps ha reivindicat justament més i millors inversions de l'Estat de Catalunya, i justament quan els partits que posen solucions sobre la taula, que no només ens queixem, posem propostes que ho han de millorar, hi voten en contra", ha lamentat.