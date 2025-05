El PSC demana al Parlament protecció per a les dones afganeses que sol·licitin asil polític

BARCELONA 23 maig (EUROPA PRESS) -

El grup del PSC-Units ha registrat una proposta de resolució al Parlament en suport a les dones de l'Afganistan, en la qual demanen que el Govern col·labori amb el Govern d'Espanya en la gestió de les sol·licituds d'asil polític per garantir la protecció dels drets de les sol·licitants, ha informat en un comunicat aquest divendres.

L'exposició de motius de la proposta assenyala l'"opressió sistèmica i brutal en tots els aspectes de la vida" que pateixen les dones des que els talibans van arribar al poder, per la qual cosa traslladen el seu suport al fet que la fiscalia del Tribunal Penal Internacional inclogui en la seva investigació sobre la situació del país els crims contra les dones.

La nova legislació a l'Afganistan, exposen, viola les obligacions del país en virtut del dret internacional, per mesures com l'obligació de cobrir-se de manera completa el cos, no poder viatjar sense la companyia d'un familiar home o que se senti, en públic, la seva veu.