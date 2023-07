El PSC demana al Parlament esclarir el presumpte cas d'intrusisme a l'Hospital de Berga

BARCELONA, 20 jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSC-Units al Parlament Assumpta Escarp ha registrat una sèrie de preguntes a la cambra catalana per esclarir el presumpte cas d'intrusisme laboral a l'Hospital de Berga (Barcelona) on suposadament una dona ha exercit set mesos com a metgessa sense ser-ho, han informat a Europa Press fonts socialistes.

El centre ha denunciat als Mossos d'Esquadra un presumpte cas d'intrusisme professional, ha obert un expedient disciplinari amb suspensió immediata de funcions i el Servei Català de la Salut (CatSalut) ha obert un expedient informatiu intern.

Així mateix, Escarp pregunta com és possible que aquesta dona hagi treballat sense la titulació requerida, quins errors s'han comès en el procés de contractació, quants pacients ha atès en set mesos i quines mesures s'han pres un cop s'han assabentat de la situació.

També pregunta si la direcció del centre n'estava al cas, si cap dels professionals l'havia alertat prèviament i si, durant el període en el qual aquesta dona va treballar al centre, van detectar actituds i accions que posessin en dubte la seva professionalitat.

La dona es va incorporar a l'hospital al desembre i durant aquest temps va treballar en el servei d'urgències.