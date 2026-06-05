El PSC demana al Parlament contribuir a l'acolliment de sol·licitants d'asil LGTBI+ a Europa

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -
El grup del PSC-Units al Parlament ha registrat aquest divendres un proposta de resolució en la qual insta el Govern a contribuir de manera activa en les seves competències per defensar que Europa es comprometi amb l'acolliment de sol·licitants d'asil LGTBI+ i reforci els mecanismes d'acolliment i suport de Catalunya.
Assenyalen, segons dades de l'Agència de la UE per l'Asil (EUAA), un increment en les peticions d'asil sobre l'orientació sexual i la identitat de gènere en un context de "polítiques migratòries més restrictives" a diferents estats europeus.
Per això, demanen que el Parlament reclami a la UE assegurar els procediments d'asil i al Govern enfortir el suport a les entitats socials especialitzades, un pla d'acolliment i inclusió amb unitats d'allotjament segures per evitar situacions d'LGTBI-fòbia i assegurar assistència jurídica i de salut mental, a més de garantir l'accés a tractaments mèdics per a les persones refugiades.