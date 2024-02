El PSC demana a la Mesa del Parlament que reconsideri l'admissió de la ILP sobre la independència

Sosté que "resulta òbvia la inconstitucionalitat" del contingut de la ILP



BARCELONA, 20 febr. (EUROPA PRESS) -

El grup del PSC-Units al Parlament ha presentat aquest dimarts una petició de reconsideració a la Mesa de la cambra catalana de l'admissió a tràmit d'una iniciativa legislativa popular (ILP) que demana declarar la independència de Catalunya.

En la petició, consultada per Europa Press, els socialistes argumenten que la ILP "no s'ajusta a l'àmbit estricte de les competències de la Generalitat", que és un dels criteris que estableix la llei de les ILP per inadmetre aquest tipus d'iniciatives.

A més a més, el PSC ha citat l'informe d'un lletrat del Parlament que assegura que la llei estableix que "les matèries més sensibles que queden excloses (de les ILP) són la planificació econòmica, la matèria tributària, la pressupostària i la reforma de l'Estatut, i implícitament la reforma constitucional".

Els socialistes han afirmat que aquesta ILP proposa "una regulació que altera o contradiu el marc constitucional que faria necessària una prèvia reforma constitucional, d'acord amb els procediments previstos en la Constitució".

"ÒBVIA INCONSTITUCIONALITAT"

També han sostingut que "resulta òbvia la inconstitucionalitat" del contingut de la ILP, ja que pretén la secessió de Catalunya, cosa que, segons ells, topa amb els articles 1.2 i 2 de la Carta Magna, sobre la sobirania nacional i la indissoluble unitat de la nació.

A més a més, el PSC ha recordat que hi ha hagut altres ILP el 2018 i 2022, amb "un objecte i propòsit que coincideix" amb aquesta, que van ser inadmeses a tràmit per la Mesa del Parlament.

Aquestes decisions van anar precedides d'uns informes dels lletrats de la cambra catalana "en els quals s'ha considerat inadmissible la proposició", han recordat.