El PSC demana a la Generalitat que autoritzi omplir les piscines als establiments turístics

BARCELONA, 21 febr. (EUROPA PRESS) -

El PSC-Units ha registrat una proposta de resolució durant el ple monogràfic sobre la sequera i el canvi climàtic al Parlament en la qual insta la Generalitat a que autoritzi omplir les piscines en el cas d'establiments turístics i de lleure en què els consums estiguin per sota del llindar establert pel Pla de sequera.

La mesura, que es votarà dijous en el ple, també demana que en la resta dels casos s'autoritzi fer servir aigua de mar tractada per poder obrir les piscines, en la mateixa línia del que ha demanat Junts en una de les seves propostes de resolució, que insta el Govern a fomentar l'ús d'aigua de mar tractada en el sector turístic.

Per la seva banda, la CUP ha proposat modificar el cànon de l'aigua perquè incorpori un tram específic per al consum turístic i de segona residència, i els comuns demanen definir el turisme com un sector específic i establir-hi mesures i restriccions concretes.

Per contra, el PP demana en les seves propostes de resolució per al ple monogràfic una línia d'ajuts i subvencions destinats a que els establiments turístics "continuïn implementant sistemes de regeneració d'aigua a les seves instal·lacions".

AIGUA EN L'ÀMBIT ESPORTIU

Entre les seves propostes, Junts insta el Govern a modificar el Pla de sequera perquè les instal·lacions esportives redueixin el consum d'aigua en un mínim del 25% durant les tres fases que contempla l'emergència per sequera.

El PSC-Units, per la seva banda, demana permetre el reg de manteniment dels camps de joc i l'ús de dutxes "quan s'acreditin mesures de control i estalvi com la reducció del 25% del temps dels pulsadors de les dutxes o la reducció de la pressió de l'aigua".

La CUP, en canvi, proposa prohibir el reg als camps de golf amb aigua de pous, de rius, regenerada, potabilitzada o de dessalinitzadores públiques.