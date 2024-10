El PSC demana coordinació internacional per evitar una "guerra total" al Pròxim Orient

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -

El PSC ha demanat aquest dimecres que tots els actors internacionals treballin "de manera coordinada per evitar una guerra total que tindria conseqüències devastadores" al Pròxim Orient.

En una carta compartida en xarxes socials i recollida per Europa Press, el PSC ha reafirmat el seu "compromís amb el diàleg, la convivència, el dret internacional i la pau, des d'Ucraïna fins al Pròxim Orient" i ha expressat la seva preocupació per la situació al Líban i la resta del Pròxim Orient.

El partit ha condemnat "els llançaments de míssils de Hezbollah cap a Israel, la recent invasió terrestre per part d'Israel en un Estat sobirà com és el Líban, així com l'últim atac amb míssils de l'Iran a Israel".

ESCALADA "CATASTRÒFICA"

"L'escalada de violència en el Líban és catastròfica per un país que arrossega dificultats des de fa anys", han lamentat els socialistes, que han fet --textualment-- una crida urgent a la desescalada, la contenció de totes les parts, i a la comunitat internacional perquè garanteixi la sobirania i la integritat territorial tant d'Israel com del Líban.

Així mateix, s'han sumat a la crida de les Nacions Unides per implementar la resolució 1701 del Consell de Seguretat i han reiterat "la necessitat d'un alt-en-foc immediat a la regió, incloent-hi a Gaza", així com l'alliberament incondicional de tots els ostatges.