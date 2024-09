El PSC demana aplicar l'amnistia després de la decisió del Suprem

BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha demanat aquest dilluns que s'apliqui la llei d'amnistia "tan aviat com sigui possible" després de la ratificació del Tribunal Suprem (TS) de no aplicar-la al delicte de malversació pel qual van ser condemnats l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i diversos exconsellers en el marc del procés.

"Des del respecte absolut a les decisions judicials, el que fem, un cop més, és reiterar la nostra demanda explícita que es compleixi la llei que va sortir del Congrés i que compta amb una àmplia majoria parlamentària", ha sostingut en una roda de premsa a la seu del PSC.

Ha assenyalat que la llei és "un element fonamental" per a la normalització política a Catalunya, ha reiterat el compromís dels socialistes amb el marc legislatiu i ha dit que treballaran intensament perquè s'implementi.

Preguntada per si la decisió del Suprem pot afectar les relacions dels socialistes amb els partits independentistes, Moret ha afirmat que no creu que "hi influeixi o impacti negativament".

"Les relacions en aquests moments són correctes, en alguns casos bones. El que nosaltres pensem és que compartim aquest compromís per la implementació del marc legal", ha sostingut.

RELACIÓ AMB ERC

Respecte a la relació amb la secretària general d'ERC, Marta Rovira, Moret ha assegurat que el PSC manté "una relació fluïda que ha de continuar".

"La intenció és generar un espai de confiança, lleialtat i respecte no només per a la investidura, sinó que generi un context favorable a favor de la constitució d'una àmplia majoria progressista a Catalunya", ha conclòs.