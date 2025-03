El PSC defensarà que se celebri un ple monogràfic sobre Rodalies "amb la màxima celeritat"

BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC al Parlament, Elena Díaz, ha assegurat que el seu grup parlamentari defensarà en la Junta de Portaveus del Parlament la celebració d'un ple monogràfic sobre Rodalies "amb la màxima celeritat possible".

En una roda de premsa aquest dimarts, ha assegurat que el format del ple monogràfic permetria als grups registrar propostes de resolució per buscar solucions a les incidències de Rodalies: "És la pràctica que busca més consensos, més diàleg i més acord. Creiem que és la millor solució com a Parlament que tenim per donar resposta als problemes" en el servei.

Díaz ha sostingut que el seu grup encara no ha decidit què votarà sobre la proposta de Junts de forçar una compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dimecres en el ple del Parlament, i ha insistit que la millor eina per tenir aquest debat seria un ple monogràfic perquè "fa participar de manera més activa" els grups.

També ha destacat que la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha demanat comparèixer en una comissió parlamentària sobre aquest assumpte, i ha detallat que previsiblement ho farà dimecres de la setmana vinent a les 15 hores.