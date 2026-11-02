El PSC defensa que Puente "està fent el que toca" i afrontant responsabilitats

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)
La viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha defensat que el ministre de Transports, Óscar Puente, "està fent el que toca, que és afrontar les seves responsabilitats en una situació molt complicada, molt dolorosa", en relació amb l'accident de trens a Urda (Toledo).
En una roda de premsa a la seu del partit aquest dilluns, Moret ha sostingut que Puente ja ha donat totes les explicacions "de manera transparent", i ha apostat per una investigació rigorosa i exhaustiva que permeti saber quines van ser les causes de l'accident.
La portaveu socialista ha rebutjat les opinions que no estan contrastades, que no són rigoroses i que no es basen en fets objectius, i ha afirmat que "una tragèdia tan dolorosa, tan dramàtica, mereix justament això, rigor i objectivitat".
"INSTRUMENTALITZACIÓ PARTIDISTA"
D'altra banda, preguntada per la denúncia que Junts ha presentat contra Renfe, Adif i la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, i la seva Autoritat de Carreteres Regionals a Catalunya, per l'accident d'un tren de Rodalies a Gelida (Barcelona), Moret ha afirmat que se n'ha assabentat amb "molta tristor".
"Un cop més veiem els qui instrumentalitzen les desgràcies, en aquest cas un accident també desgraciat amb una víctima en concret, a deshora i, sobretot, des de la instrumentalització partidista i electoral", ha criticat Moret.
Així mateix, ha expressat respecte per la decisió de Junts "si creuen que ara toca fer això", després de la denúncia dels de Carles Puigdemont pel descarrilament d'un tren de l'R4 de Rodalies que el passat 20 de gener va deixar un mort (un maquinista de pràctiques), 5 ferits greus, 6 menys greus i 26 lleus.