El PSC defensa la "presumpció d'innocència i honorabilitat" de Zapatero i l'acció de la justícia

BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha defensat el dret a "la presumpció d'innocència i honorabilitat" de l'expresident espanyol José Luis Zapatero i ha traslladat el seu respecte a l'acció de la justícia, la setmana en què l'expresident declararà com a investigat en el cas Plus Ultra.
En una roda de premsa aquest dilluns a la seu del partit, ha afirmat que el llegat polític de Zapatero és "inqüestionable", i tot i que confien i respecten l'acció judicial, ha apel·lat a la presumpció d'innocència.
"Sempre ho hem dit, respectem i confiem en l'acció de la justícia, confiem en la justícia, però també demanem que es compleixi el dret a la presumpció d'innocència i honorabilitat de les persones", ha dit.
Sobre les explicacions del president del Govern central, Pedro Sánchez, ha afirmat que "quan ha calgut" ha donat explicacions sobre el que se li ha requerit, i que també ho farà el 24 de juny al Congrés dels Diputats.
"Si hi ha un partit que és clar i contundent en les seves explicacions respecte a aquests fets, és el PSOE", ha sostingut la portaveu socialista.