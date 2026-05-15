El PSC defensa al Parlament donar suport a la iniciativa a la UE per prohibir les teràpies de conversió

BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -
El PSC ha registrat aquest divendres davant el Parlament una proposta de resolució en la qual defensa fer costat a la iniciativa ciutadana per a la prohibició de les teràpies de conversió presentada davant la Comissió Europea i avalada per 1,1 milions de ciutadans de la Unió.
El text expressa el suport a aquesta iniciativa ciutadana i als seus objectius i que les pràctiques de conversió són una "vulneració greu de la dignitat, llibertat, integritat física i moral i dels drets fonamentals de les persones LGTBI+" que poden provocar danys físics i psicològics duradors.
Per això, insta la CE a impulsar un marc europeu comú i efectiu que en garanteixi la prohibició i que els estats membres eliminin les barreres legals, administratives i socials que permetin que continuïn existint.