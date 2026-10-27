El PSC defensa l'acord amb Comuns pel Senat contra la "regressió democràtica" del PP i Vox

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
La viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmat l'acord amb els Comuns perquè retirin la seva candidatura al Senat per Girona, Lleida i Tarragona que vol fer front a "l'instrument de regressió democràtica i de control institucional" que, segons ella, encarna l'acord de PP i Vox per a la cambra alta.
En roda de premsa aquest dimarts després de formalitzar-se el pacte, Moret ha retret als populars que hagin "assumit plenament els postulats i les posicions d'extrema dreta de Vox" amb la renúncia de presentar-se a Tarragona i Girona.
"Ens sorprendrà veure, per exemple, al president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, a Tarragona per agafar la papereta de Vox per votar al Senat", ha assenyalat Moret, que ha afirmat que és l'exemple més gran de la cessió dels populars a Vox.