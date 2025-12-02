El PSC defensa que Illa ja ha demanat comparèixer sobre la PPA i insta a respectar els tràmits

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del grup del PSC-Units al Parlament, Elena Díaz, ha defensat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja ha demanat comparèixer davant el Parlament per informar sobre la pesta porcina africana (PPA) i ha instat a respectar els tràmits parlamentaris.
En una roda de premsa a la cambra catalana aquest dimarts, Díaz ha assegurat que Illa "ja s'ha posat a disposició del Parlament", però que les sol·licituds de compareixença, com qualsevol altre tràmit, han de passar per l'admissió a tràmit de la Mesa, que es reunirà dimarts vinent.
"Després, les sol·licituds de compareixença, com la resta d'ordres del dia dels plens, les fixa la Junta de Portaveus", ha assenyalat sobre les peticions dels grups parlamentaris perquè doni explicacions davant la cambra.
Díaz també ha apuntat que no només s'ha posat a disposició del Parlament per aquesta qüestió el president Illa, sinó que també ho han fet conjuntament el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, i la consellera d'Interior, Núria Parlon.
La portaveu ha demanat seguir les recomanacions i ha assegurat que "les prioritats del Govern en aquesta situació són clares: primer, aturar el brot; segon, ajudar el sector, i tercer, superar l'emergència".