El PSC defensa els resultats de la consulta a la seva militància per ser "coherents" amb el 23-J

BARCELONA, 5 nov. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretària d'Organització del PSC i presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha defensat aquest diumenge els resultats de la consulta a la militància socialista sobre el seu suport a un acord de govern amb Sumar perquè "són absolutament coherents amb els resultats de les urnes el 23 de juliol".

Ha apostat per un Govern central que treballi per "garantir i ampliar drets, però sobretot per millorar la vida i la qualitat de vida dels ciutadans", en unes declaracions facilitades pel partit i recollides per Europa Press.

Moret ha assegurat que el PSC està "molt content i molt satisfet" amb els resultats, que avalen amb un 85,4% els pactes del partit amb altres formacions per investir Pedro Sánchez, en la qual han votat el 61,6% dels afiliats.