PSC i Cs demanen explicacions pel brot de sarna en un geriàtric en Santa Coloma (Barcelona)

BARCELONA, 7 ago. (EUROPA PRESS) -

Els grups parlamentaris de PSC-Units i Cs han demanat explicacions al Govern de la Generalitat sobre la causa de "la demora en les derivacions a dermatologia" pel brot de sarna a la residència geriàtrica Lantus Olimpo de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

Ho han fet a través del registre al Parlament aquest dilluns de preguntes escrites per la conselleria de Salut i per a la de Drets Socials, consultades per Europa Press.

A més, els grups també han preguntat a Salut en quin moment la Conselleria va tenir coneixement dels fets i en quin moment es van prendre mesures.

En aquest sentit, volen saber si la Conselleria de Salut considera que "aquesta espera ha estat un factor clau per atendre tard aquest brot" i les accions que s'han pres cronològicament.

D'altra banda, els partits han preguntat a la Conselleria de Drets Socials si va rebre l'avís sobre la detecció de casos de sarna i com va procedir, així com el nombre d'inspeccions en aquesta residència durant el 2022 i el 2023 i els resultats d'aquestes.