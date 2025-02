El PSC critica la "posició reaccionària" d'Ayuso i defensa les reunions territorials

"No hi ha contubernis de cap mena", afirma Moret

BARCELONA, 3 febr. (EUROPA PRESS) -

La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha criticat la "posició reaccionària que no escolta ni és empàtica amb altres territoris d'Espanya" de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i ha defensat les reunions territorials del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre finançament.

Ho ha dit en una roda de premsa a la seu del PSC aquest dilluns preguntada per les paraules d'Ayuso en una entrevista a Telecinco, en la qual ha qualificat de "contuberni de Lanzarote" la trobada entre Illa i el president canari, Fernando Clavijo.

"El que fa el president Illa amb aquestes trobades a nivell territorial és explicar quin és el projecte de país que està desplegant el Govern de la Generalitat i presentar en primera persona el model", ha dit Moret.

En aquest sentit, ha assenyalat que les trobades no tenen cap altra voluntat que aquesta i ha afegit: "No hi ha contubernis de cap mena".

La portaveu del PSC ha defensat la transparència i la lleialtat institucional d'Illa i ha apuntat que Catalunya i el Govern tenen clara la "lògica solidària" del model de finançament.

ILLA I AYUSO

Ayuso també ha desafiat Illa a debatre en un plató de televisió sobre finançament "amb transparència".

Per la seva banda, Illa ha assegurat en una entrevista del diari 'Expansión' també aquest dilluns que no té previst trobar-se amb Ayuso el dia 20 de març, quan es reunirà a Madrid amb empresaris i directius per explicar el seu pla econòmic.

"Tinc màxim respecte per la Comunitat de Madrid, pel seu dinamisme, la seva gent meravellosa, el seu cosmopolitisme. Però tinc diferències polítiques amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, tot i que miro de ser respectuós i cortès, fins i tot quan els altres no ho són amb mi", ha afirmat Illa en la mateixa entrevista.