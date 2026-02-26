El PSC critica que Junts digui 'no' a l'escut social mentre demana rebaixar successions i donacions

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de PSC-Units al Parlament, Ferran Pedret, ha criticat el 'no' de Junts a l'escut social en la votació aquest dijous al Congrés: "Mentrestant aquí, al Parlament, van votar amb PP, Vox i Aliança una llei que pretenia fer regals fiscals als més rics amb l'impost de successions i donacions".
Els ha acusat d'argumentar que amb l'escut social es facilitaven les ocupacions d'habitatge, però tombant-lo també es deroguen els ajuts i compensacions als propietaris o els recursos perquè les comunitats autònomes facin habitatges de protecció oficial: "On va Junts? A qui volen enganyar?" s'ha preguntat en un missatge al seu compte d'Instagram recollit per Europa Press.
Ha recordat que en el decret s'incloïen ajuts per a autònoms i per a la compra de vehicles elèctrics, exempcions fiscals en els ajuts a les víctimes de la dana de València i a persones vulnerables davant talls de llum, gas o aigua: "Qui pot estar en contra d'ajudar les persones, les famílies, les criatures, que es troben en aquesta situació?", ha lamentat.