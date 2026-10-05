El PSC crida a una majoria progressista davant el "risc" que es paralitzi el finançament

BARCELONA, 5 oct. (EUROPA PRESS) -
La viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha cridat a una majoria progressista en les generals anticipades del 29 de novembre perquè desaparegui "el risc" que acords com el model de finançament, la condonació parcial del deute del FLA i el traspàs de Rodalies caiguin.
"Nosaltres treballarem intensament perquè no s'aturi res. Això sí, tot allò que havia d'anar al Congrés dels Diputats i que requeria una tramitació i un procediment parlamentari, haurem de treballar perquè hi arribi amb majories suficients i s'aprovi àmpliament", ha dit aquest dilluns en una roda de premsa.
Moret ha assegurat que hi ha qüestions pendents que poden avançar sense la necessitat d'anar al Congrés abans que es dissolgui, però que n'hi ha d'altres (tot i que no ho ha concretat explícitament, en formen part el FLA o el finançament) que hauran d'esperar a l'"àmplia majoria progressista" que s'ha mostrat convençuda que existirà després dels comicis.
La portaveu socialista ha descartat que això pugui afectar l'estabilitat del govern que presideix Salvador Illa, i ha afirmat que continuaran treballant "de la mateixa manera" amb els socis d'investidura, ERC i els Comuns.
PARTIT MOBILITZAT
Moret ha afegit que el PSC està preparat per als comicis: "Treballarem intensament perquè Pedro Sánchez torni a ser president del Govern d'Espanya".
El partit, especialment el seu líder, Salvador Illa, manté una relació estreta amb Sánchez, i ha estat al corrent de la deliberació del president, tot i que la "decisió final", apunten fonts coneixedores, ha estat de Sánchez.
LA CANDIDATURA
Moret també ha anunciat que el PSC celebrarà aquest dimarts una reunió extraordinària de la Comissió Executiva i dissabte un Consell Nacional en el qual aprovaran i prendran decisions sobre la candidatura del partit de cara a les generals.
Tot i que no ha fet públic qui encapçalarà la llista, els socialistes apunten a perfils que ja coneguin la política en l'àmbit estatal, i descarten que cap conseller del Govern sigui candidat.