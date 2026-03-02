El PSC crida a la desescalada a l'Iran davant la "situació de violència i de desestabilització"

BARCELONA 2 març (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha cridat aquest dilluns a la desescalada bèl·lica a l'Iran davant la "situació de violència i de desestabilització" que s'està produint a l'Orient Mitjà arran dels atacs d'Israel i els Estats Units (EUA) al país asiàtic i la resposta iraniana a la zona.
En una roda de premsa a la seu del partit, ha dit que l'única solució possible és desescalar i tornar al camí que no s'hauria d'haver abandonat: "El camí de la diplomàcia, del diàleg, de la negociació i el respecte al dret internacional".
Ha aplaudit la posició del Govern central i el Govern sobre aquest assumpte, i ha dit que mentre no s'aturin les accions militars el que passa és que es provoquen víctimes, "en la majoria dels casos, innocents".