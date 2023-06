El PSC creu que la remodelació d'Aragonès mostra un Govern "en crisi permanent"

Romero espera que amb Capella el Govern signi el conveni d'execució de la B-40



BARCELONA, 12 juny (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha assegurat que la remodelació del Govern anunciada aquest dilluns pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, mostra un executiu català "en crisi permanent", després de la ruptura de la coalició ERC-Junts fa vuit mesos.

"El que expressa és una nova crisi de govern. Un pegat que allarga l'agonia d'un executiu sense projecte de país. La confirmació que tenim un Govern en crisi permanent", ha afirmat en una roda de premsa aquest dilluns.

Amb aquesta remodelació, el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i el de Territori, Juli Fernàndez, sortiran del Govern juntament amb la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà --número 2 d'ERC per Barcelona el 23J--, i els substituiran Anna Simó (Educació), David Mascort (Acció Climàtica) i Ester Capella (Territori).

Romero ha sostingut que la remodelació no reforça el Consell Executiu, tal com ha defensat el president, sinó que "constata el fracàs del Govern i de les seves polítiques" amb un executiu amb una minoria de 33 diputats, ha dit.

Segons ha explicat, Aragonès ha trucat aquest dilluns al matí al líder del PSC i cap de l'oposició, Salvador Illa, per explicar-li els canvis, cosa que Romero li ha agraït en nom del grup socialista.

"Ara bé, que no esperin els nous consellers que els donem 100 dies, perquè no tindran ni 100 segons. aquest és un govern que porta dos anys", ha avisat, i ha afegit que sense un canvi d'equips i de polítiques als departaments no hi pot haver un canvi de rumb.

LA B-40

Sobre si el relleu de Fernàndez per Capella pot afavorir la signatura del conveni de la B-40 pactat entre el Govern i el PSC, Romero ha dit que confien que Aragonès compleixi l'acord de pressupostos: "No tenim excessius motius per confiar-hi, però encara confiem en el president".

"Esperem que la B-40 i el Hard Rock es puguin tancar, i tancar bé. Són dos projectes importantíssims que cal desencallar i tirar endavant", ha dit.

A més a més, ha recordat que el termini pactat per aprovar els plans urbanístics per al complex de lleure al Camp de Tarragona s'acaba el 30 de juny, i que el de la B-40 va expirar el 31 de març.

Sobre si les eleccions del 23 de juliol afectarien la signatura del conveni de la B-40, Romero ha subratllat que "si hi ha cap impediment per la convocatòria electoral, segur que es pot signar un compromís" perquè tiri endavant igualment.