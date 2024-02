El PSC confia "en la paraula" d'Aragonès sobre el compliment de l'acord del Hard Rock del 2023

BARCELONA, 26 febr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC, Èlia Tortolero, ha assegurat aquest dilluns que el PSC confia "en la paraula" del president de la Generalitat, Pere Aragonès, respecte al compliment de l'acord del 2023 sobre el projecte del Hard Rock.

"Per tant, donem per complertes les condicions que exigíem per poder començar a negociar un pressupost del 2024", ha dit en una roda de premsa a la seu del partit.

Com va dir el cap de setmana el líder del PSC, Salvador Illa, ha afirmat que les negociacions sobre els comptes de la Generalitat estan "avançades" i que, en donar per complert l'acord sobre el Hard Rock, no creuen que hagi canviat res respecte a l'any passat en referència al seu suport als pressupostos.

Preguntada per l'oposició dels comuns al Hard Rock a causa de la sequera, ha respost que una cosa és la construcció del centre recreatiu i l'altra és que "tots els projectes d'aquest país s'han d'adequar a les restriccions".

"Tots els projectes s'han d'adequar a les restriccions del moment, sigui la sequera o sigui el que sigui en cada moment", ha afegit.

MOBILE WORLD CONGRESS

Tortoleo ha qualificat de referent el Mobile World Congress, que se celebra aquests dies a Barcelona, i ha celebrat que situa Barcelona i Catalunya com la "capital del talent".

"La creativitat i l'esperit emprenedor, un projecte d'èxit que ens sembla un exemple de col·laboració entre administracions i la dinamització del sector empresarial", ha assegurat.

A més a més, ha celebrat el desenvolupament d'un model de llenguatge d'intel·ligència artificial en les llengües cooficials anunciat diumenge pel president del Govern central, Pedro Sánchez.