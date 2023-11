El PSC condiciona parlar dels pressupostos 2024 a complir els acords sobre la B-40 i el Hard Rock

BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha avisat el Govern que serà "difícil" que els socialistes negociïn els pressupostos del 2024 si no es compleixen els acords sobre la B-40 i el Hard Rock als quals van arribar per aprovar els comptes del 2023.

"Per nosaltres això és imprescindible, és importantíssim que s'aprovi. Ha estat un dels nostres cavalls de batalla", ha sostingut en una roda de premsa aquest divendres, en la qual ha afegit que hi ha un clima de desconfiança i incredulitat sobre el compliment dels acords pressupostaris.

La portaveu socialista ha desitjat que el Govern "pugui justificar el gruix important" de l'execució dels comptes, ja que assegura que així recuperarien una certa confiança en l'executiu català.

Ha assegurat que estan preocupats, ha reconegut que a finals d'any no es complirà el 100% del pressupost, però ha reclamat a l'executiu de Pere Aragonès que hi hagi "una gran part d'aquests pressupostos que, com a mínim, s'hagi iniciat".

CONTACTES, NO NEGOCIACIONS

Romero ha detallat que fins ara hi ha hagut contactes amb el Govern emmarcats en l'anàlisi dels comptes del 2023 i no negociacions per als del 2024: "Si ens convoquen, ja veurem. Si no hi ha compliment d'aquests dos projectes serà molt difícil que el PSC entri en la negociació", ha insistit.

Preguntada per si la constitució d'una comissió per debatre sobre l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona també és una condició per poder negociar els comptes del 2024, la portaveu socialista ha respost que primer s'haurà de veure qui serà el nou titular del Ministeri de Transports, i ha afegit que constituir aquesta comissió "és més senzill que els altres dos temes".

A més a més, Romero ha confiat que hi haurà ministres catalans dins el nou Govern central i ha mostrat la confiança de la seva formació en el president del Govern central, Pedro Sánchez, per a la configuració del nou Consell de Ministres.