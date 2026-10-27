PSC i Comuns acorden la retirada dels de Colau al Senat a Girona, Lleida i Tarragona

BARCELONA, 27 oct. (EUROPA PRESS) -
El PSC i els Comuns han tancat un acord per "aconseguir una majoria progressista al Senat" en les eleccions generals del 29 de novembre que suposa la retirada dels de la candidata de Front Ampli, Ada Colau, a les províncies de Girona, Lleida i Tarragona.
En un comunicat conjunt aquest dimarts, les dues formacions expliquen que els Comuns es comprometen així a retirar les seves candidatures al Senat a les circumscripcions de Girona, Lleida i Tarragona, a favor de les del PSC.
El PSC, per la seva banda, es compromet a designar un senador a proposta dels Comuns, aquest senador dels Comuns seria per designació autonòmica i no aniria a les llistes.
"RESPONSABILITAT DEMOCRÀTICA"
Totes dues formacions han defensat l'objectiu de "fer front a la dreta i a l'extrema dreta" després de l'acord entre el PP i Vox per concórrer al Senat conjuntament a les circumscripcions de Girona i Tarragona.
Pel PSC i els Comuns, l'acord entre els d'Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal "té l'objectiu de controlar aquesta cambra perquè es converteixi en un instrument de regressió democràtica i control d'institucions de l'Estat".
"És especialment greu que l'acord entregui el lideratge de circumscripcions catalanes a Vox, l'extrema dreta que vol acabar amb les institucions i drets i llibertats de Catalunya, i el nostre autogovern", han afegit.
Per tot plegat, veuen "una responsabilitat democràtica de les forces progressistes i catalanistes bloquejar el pas a la dreta i a l'extrema dreta al Senat".