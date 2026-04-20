El PSC sobre la cimera progressista: "És molt important la imatge que hem donat des de Barcelona"

BARCELONA 20 abr. (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària del PSC i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha qualificat aquest dilluns d'extraordinària la representació de líders internacionals a Barcelona amb motiu de les cimeres d'aquesta setmana, com la IV Reunió en Defensa de la Democràcia i la Global Progressive Mobilisation (GPM): "És molt important la imatge que hem donat des de Barcelona, des de Catalunya, des d'Espanya".
En una roda de premsa, ha afirmat que la ciutat s'ha convertit en un "far internacional" de la defensa i el lideratge dels valors progressistes i de l'aposta per la democràcia, simbolitzat pel president espanyol, Pedro Sánchez, però amb un paper destacat, ha dit, del president de la Generalitat i líder del PSC, Salvador Illa.
Ha recordat els principals missatges d'Illa durant la cimera progressista en què apel·lava al seny davant l'auge de l'extrema dreta a nivell internacional i a no tenir por de combatre-la: "L'esquerra no té por. No té por de les actuacions descontrolades d'una ultradreta desacomplexada que no té cap respecte pels drets humans ni el dret internacional".