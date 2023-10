El PSC celebra "que es parli d'un projecte de país" per ampliar l'Aeroport de Barcelona

Sobre la negociació per a la investidura, insisteix en la discreció i demana "no barrejar carpetes"



BARCELONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC, Elia Tortolero, ha valorat aquest dilluns "molt positivament que es parli d'un projecte de país" respecte a la proposta de Foment del Treball per ampliar l'Aeroport de Barcelona-el Prat per sobre la Ricarda.

Preguntada en roda de premsa, ha considerat el projecte "prioritari per poder encarar el futur de Catalunya", i ha assegurat que es tracta d'una infraestructura de país.

El PSC espera "poder treballar en quin és el futur de l'Aeroport de Barcelona", seguint l'acord sobre els pressupostos de la Generalitat per al 2023 en què van pactar amb ERC crear una comissió per estudiar el model aeroportuari de Catalunya, que encara no s'ha format.

"OPORTUNITAT" PER A UN GOVERN PROGRESSISTA

Sobre les negociacions per a la investidura, Tortolero ha reiterat les declaracions del primer secretari del PSC, Salvador Illa, que hi ha una "oportunitat excepcional" per a un govern progressista, que resoldria, a parer seu, els problemes reals dels ciutadans.

"Ens agrada treballar amb discreció. Creiem que és l'única manera que una negociació pugui arribar a bon port", ha afegit la portaveu preguntada sobre la possible condició de 'minoria nacional' per a Catalunya en les negociacions de cara a una possible investidura del secretari general del PSOE i president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez.

"NO BARREJAR CARPETES"

Pel que fa a la possibilitat de compartir l'alcaldia de Barcelona entre el PSC i TriasxBCN a canvi de vincular un acord durant la legislatura al Congrés, Tortolero ha considerat que "és important no barrejar carpetes".

"Estem negociant una investidura per al Govern d'Espanya i, per tant, aquesta és la carpeta que nosaltres volem abordar dins la discreció, que és la manera en la que creiem que hem de treballar", ha subratllat.