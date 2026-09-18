El PSC busca que el Parlament condemni les detencions a Turquia d'activistes LGTBI+

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
El grup del PSC-Units al Parlament ha registrat aquest divendres una proposta de resolució sobre la persecució de les persones i les organitzacions LGBTI+ a Turquia en la qual demana que la cambra condemni "qualsevol forma de persecució, discriminació o restricció arbitrària de la llibertat d'expressió, reunió i associació de les persones LGBTI+".
En l'exposició de motius expliquen que el Govern turc ha iniciat una operació que ha comportat l'obertura d'actuacions judicials contra 162 persones vinculades a associacions LGTBI+ i que associa el col·lectiu a la "immoralitat".
Per això, la resolució demana manifestar preocupació per aquests fets, traslladar el suport a les persones i col·lectius LGTBI+ a Turquia i que la Unió Europea mantingui el respecte als drets humans i a les llibertats en les relacions amb aquest país.