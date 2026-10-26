El PSC assenyala la ultradreta i els "missatges d'odi" pels aldarulls de Barcelona

BARCELONA, 26 oct. (EUROPA PRESS) -
La viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha culpat la ultradreta i els "missatges d'odi" a través de les xarxes socials d'instrumentalitzar els joves que van provocar els aldarulls aquest dissabte al centre de Barcelona.
"Al darrere hi ha l'ideari i la manera de fer de la ultradreta. I també la manera d'instrumentalitzar les xarxes socials i d'aquests joves, que finalment s'han vist interpel·lats i han actuat d'aquesta manera", ha expressat en una roda de premsa aquest dilluns.
Tot i que ha evitat responsabilitzar la ultradreta de l'organització directa d'aquests actes: "Fins que no tinguem aquestes dades objectives, no podem dir exactament qui ha organitzat això", sí que ha dit que són discursos alimentats per la ultradreta.
"El que tenim clar és que tants mesos, tants anys, de missatges en l'espai digital i especialment a les xarxes, liderades i provocades per la ultradreta, generant odi, confrontació i defensant la violència, evidentment provoca aquestes situacions", ha afirmat.
Moret ha insistit en la condemna a aquests fets i ha remarcat que són expressions que no formen part del dret a la protesta i que "no són legítimes, no són reivindicatives ni representen ningú".
"ELS PODERS PÚBLICS ACTUEN"
Moret ha defensat l'actuació dels Mossos d'Esquadra i ha destacat l'actuació de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i de l'alcalde, Jaume Collboni: "Si una cosa hem pogut veure en l'ocorregut aquest dissabte als carrers de Barcelona, i és inqüestionable, és que els poders públics actuen. Han actuat amb rigor i eficiència".
Preguntada per si la consellera ha de comparèixer davant el Parlament, com sol·licitarà algun dels grups de l'oposició, ha respost que no ho creu necessari, però que ella ho decidirà: "No és que hagi faltat la informació, és que justament la informació ha estat permanent i present a cada moment", ha argumentat.