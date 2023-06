El PSC assegura que continua negociant amb Junts un possible pacte a la Diputació de Barcelona

Tortolero afirma que el PP va votar Collboni "per a una investidura i no per a un pacte de govern"



BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC, Elia Tortolero, ha assegurat que els socialistes continuen negociant amb Junts sobre un possible pacte a la Diputació de Barcelona, després d'haver governat plegats a la corporació supramunicipal en l'última legislatura.

Ho ha dit en una roda de premsa aquest dilluns, després que el candidat socialista a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, va ser investit dissabte amb els vots dels comuns i el PP, amb la qual cosa va impedir que el candidat de Junts, Xavier Trias, fos alcalde.

"Estem molt contents i fem una valoració molt positiva del que ha estat el govern de la Diputació de Barcelona amb Junts", ha afirmat Tortolero, que ha sostingut que cap veu d'aquest partit els ha traslladat que renunciïn a pactar amb els socialistes.

Preguntada per si negocien altres possibles pactes a la Diputació, ha apostat per mantenir discreció i ha reiterat que "s'estan mantenint converses".

OBJECTIU 23J

D'altra banda, Tortolero ha subratllat que el PP va donar els seus vots a Collboni "per a una investidura i no per a un pacte de govern" a l'Ajuntament, i ha assegurat que ara el PSC es posa a treballar en el 23J amb l'objectiu de guanyar les eleccions.

En aquest sentit, ha cridat a evitar que després de les generals torni "l'Espanya del blanc i negre amb un govern del PP acompanyat de l'extrema dreta de Vox", i ha cridat a concentrar el vot útil --en les seves paraules-- en les candidatures socialistes.

EL PSC, AMB UN 46% MÉS D'ALCALDIES

Després de l'oferta del candidat del PP Daniel Sirera de treballar per una aliança constitucionalista al Parlament, Tortolero ha advertit que el PSC és el primer partit de l'oposició a Catalunya i treballa per ser una "alternativa" de govern.

"Continuarem treballant per posar Catalunya en marxa i perquè el nostre primer secretari sigui president de la Generalitat", ha afegit.

També ha celebrat que, després de la constitució dels ajuntaments catalans dissabte, el PSC ha obtingut un 46% d'alcaldies més de les que va tenir l'últim mandat, amb la qual cosa "6 de cada 10 catalans" tenen ara un alcalde socialista.