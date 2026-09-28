El PSC aposta per un decret d'habitatge amb mesures "que sorgeixin del consens"

Moret subratlla que el decret ha de passar pel Congrés i assenyala el PP, Vox i Junts
BARCELONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha defensat que el decret que aprovarà dimarts el Consell de Ministres incorpori mesures "que sorgeixin del consens i vagin en la línia de preservar l'habitatge com un dret fonamental i frenar els desnonaments en situacions de vulnerabilitat", tot i que també ha demanat posar el focus en la futura votació al Congrés.
En una roda de premsa aquest dilluns a la seu del partit, Moret ha subratllat que la "preocupa profundament que no es posi el focus" en que el decret, per molt que s'aprovi en el Consell de Ministres, també ha de passar posteriorment per la cambra baixa.
En aquest sentit, ha assenyalat directament "la dreta i la ultradreta, que es diu PP, Vox i Junts", després que les tres formacions (i també UPN) votessin en contra de la norma que permetia paralitzar els desnonaments de persones vulnerables.
Preguntada per quines mesures hauria d'incloure el decret, i si el PSC veuria bé els incentius fiscals tant a inquilins com a propietaris, Moret ha afirmat que els socialistes catalans veuran amb bons ulls "qualsevol mesura" que faci que el text sigui viable i pugui prosperar.
"Aspirem al millor decret possible i el PSC estarà d'acord amb el decret que sorgeixi, amb la voluntat de preservar el dret de la ciutadania a tenir un habitatge digne", ha sostingut.
DEBAT DE POLÍTICA GENERAL
L'habitatge també serà un dels dos temes que el PSC prioritzarà aquesta setmana en el debat de política general (DPG), que se celebra de dimarts a dijous al Parlament, i que marcarà l'inici del curs polític i el pas de l'equador de la legislatura del president Salvador Illa.
Moret ha insistit en el "compromís absolutament determinant amb la defensa de l'habitatge com a dret fonamental" de la seva formació, i ha insistit que el Govern l'ha posat al centre de la seva acció política des del primer moment i no només en aquest moment d'actualitat.
D'altra banda, els socialistes portaran propostes en matèria educativa i ha subratllat la voluntat del Govern en aquest àmbit amb la generació del debat que es va obrir divendres passat amb la cimera de partits, i ha apel·lat a la participació activa de tota la societat interpel·lada per obtenir un nou model educatiu.