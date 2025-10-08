El PSC aposta en el DPG perquè el Govern promogui el finançament singular i enforteixi l'ATC

Destaca la necessitat de reformes legislatives per recaptar l'IRPF
BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El grup de PSC-Units en el Parlament aposta en les propostes de resolució del Debat de Política General (DPG) perquè el Govern promogui un "nou model de finançament singular per a Catalunya, perquè enforteixi l'autogovern i augmenti l'autonomia fiscal i financera", pactat amb ERC per a la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat, i que enforteixi l'Agència Tributària de Catalunya (ATC).
Les propostes presentades aquest dimecres i que es votaran dijous incorporen l'acord amb els republicans i especifiquen la necessitat que sigui un finançament "just i suficient, que respecti els principis de solidaritat i ordinalitat" i que serveixi per potenciar la bilateralitat amb l'Estat, mentre sigui compatible amb participar en fòrums multilaterals.
Defensen que es promogui que l'Institut Català de Finances (ICF) obtingui la llicència bancària, i a més enfortir l'ATC perquè esdevingui la "nova Hisenda catalana, i gestioni progressivament tots els impostos que es generen a Catalunya, començant per l'IRPF", i assenyalen la necessitat de reformes legislatives per a això, encara que sense esmentar de forma directa la proposició d'ERC en el Congrés per a això.
HABITATGE, CATALÀ I SIXENA
En habitatge, inclouen mantenir les polítiques del Govern en aquest àmbit, com el pla 50.000 i els préstecs a joves per a hipoteques, entre altres, i incorporen l'anunci d'Illa d'un "acord de país" per accelerar la disponibilitat de sòl per construir fins a 210.000 habitatges.
Sol·liciten a més reforçar l'impuls del Pacte Nacional per la Llengua i mesures de promoció del català, augmentar la plantilla de Mossos fins als 25.000 agents el 2030, actualitzar el Pla de Rodalies i el Pla Director d'Infraestructures (PDI), i la gratuïtat de l'etapa educativa 0-3 anys.
Proposen que el 2% del pressupost de la Generalitat es destini a polítiques culturals, i demanen "seguir recolzant tècnic i jurídic al MNAC per a la conservació i preservació de les pintures murals de Sixena".
POLÍTICA EXTERIOR
En referència a la política exterior de la Generalitat, defensen seguir treballant per a l'oficialitat del català en la Unió Europea, així com consolidar la xarxa de delegacions del Govern a l'exterior.
En una proposta de resolució reclamen que el Parlament "condemni el genocidi que s'està produint a la Franja de Gaza contra la població palestina".