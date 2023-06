El PSC allarga la mà a Simó i reclama un "gran pacte per l'educació" que sumi complicitats

BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSC-Units al Parlament Esther Niubó ha assegurat aquest dimarts que allarguen la mà a la consellera d'Educació, Anna Simó, i ha reclamat un "gran pacte per l'educació" que permeti sumar complicitats, refer la confiança amb la comunitat educativa i generar estabilitat.

"Ha de treballar per sumar complicitats i entendre que no ho pot fer sola i en contra de tothom. L'educació és cosa de tots", ha subratllat en el ple monogràfic sobre educació, en què ha lamentat les xifres actuals d'abandonament escolar, la baixada dels resultats educatius i el baix nivell de comprensió lectora que hi ha entre els alumnes, entre altres qüestions.

Malgrat admetre que ni les retallades del 2012 ni la pandèmia han contribuït a la millora del sistema educatiu, ha precisat que altres comunitats i països també la van passar i tenen millors resultats: "No és acceptable, necessitem autoexigència".

També ha criticat la gestió de l'antecessor de Simó, l'exconseller Josep Gonzàlez Cambray, qui ha acusat d'haver pres decisions "polèmiques i no consensuades" amb la comunitat educativa com avançar l'inici del curs escolar, la reducció de la jornada lectiva al setembre i la reducció de la sisena hora, entre d'altres.

Després de preguntar a Simó si corregiran algunes d'aquestes mesures, ha cridat a fer una reflexió sobre aquesta qüestió, a planificar amb una mirada a llarg termini i a avançar cap a un model de governança en el sistema "més flexible i descentralitzat"