El PSC alerta de l'"agenda reaccionària" del populisme i demana més unió a Europa per combatre-la

BARCELONA 9 maig (EUROPA PRESS) -

El PSC ha alertat aquest divendres de l'"agenda reaccionària" que els populismes i l'extrema dreta pretenen imposar, a parer seu, davant la qual ha demanat una Europa més unida, forta i justa per fer-hi front.

En un manifest de la formació difós per l'eurodiputat i vicepresident del Parlament Europeu Javi López amb motiu del Dia d'Europa, reivindiquen la Unió Europea com un espai de llibertat i dignitat, però també mostren preocupació pels "atacs contra la democràcia".

"La desinformació s'ha convertit en una arma per desestabilitzar societats i alterar processos electorals, mentre que els algorismes de les grans plataformes digitals amplifiquen l'odi i la polarització. No podem permetre que les tecnooligarquies tinguin més poder que les institucions democràtiques", sostenen en el text.

Veuen necessari que la UE assumeixi més responsabilitat en seguretat i defensa, la qual cosa no passa necessàriament, asseguren, per gastar més, sinó "millor i més europeu"; alhora que reclamen una aposta per la innovació i la indústria per fer front a la guerra comercial.

Finalment, reclamen polítiques per fer front al canvi climàtic, reforçar l'estat del benestar i regular a nivell europeu els lloguers de temporada, i que les decisions en matèria de política exterior es prenguin per majoria qualificada, per ser "clars en la condemna a les violacions dels drets humans i els crims humanitaris a Gaza".