El PSC afirma que ha posat a disposició judicial "tota la informació" sobre la campanya del 2024

BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -
El PSC ha afirmat que ha recopilat "tota la informació" sobre la campanya del PSC en les eleccions al Parlament del 2024 que el jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz, que instrueix el cas Leire Díez, ha requerit al PSOE perquè sigui posada a disposició judicial.
"Hem col·laborat, col·laborem i col·laborarem amb les autoritats judicials en tot allò que sigui necessari", han expressat en un comunicat aquest dimecres, respecte a la documentació presentada davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya i el Tribunal de Comptes sobre la campanya, incloent estats comptables, contractes i factures i despeses de propaganda i publicitat.
Asseguren que el partit "ha respectat en tot moment la legislació electoral i ha actuat amb total transparència".
També que la documentació requerida ja està en mans de la Sindicatura de Comptes, que ja va elaborar un informe sobre aquesta documentació, com va fer amb tots els partits.
A més afirmen que en la interlocutòria instruïda aquest dimecres no s'inclou "cap informació que vinculi la campanya electoral catalana amb els fets investigats".