El PSC afirma que no li "consta" haver rebut el dictamen sobre l'amnistia de Sumar

Assenyala el PP per "no entendre encara els resultats" del 23J



BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC, Elia Tortolero, ha afirmat aquest dilluns que no els "consta" haver rebut el dictamen de Sumar sobre l'amnistia ni una invitació a l'acte de dimarts a Barcelona en el qual es presentarà la proposta.

En una roda de premsa, ha exposat que el PSC és partidari "de la discreció" de cara a les propostes d'una llei d'amnistia.

No obstant això, fonts dels comuns han explicat que Sumar va enviar la setmana passada aquest document als partits amb els quals negocien la investidura --PSOE, ERC i Junts--, i els van comunicar que podran assistir a l'acte de presentació del dictamen a l'Ateneu Barcelonès, tot i que no els van enviar una invitació formal.

En referència a la investidura, el PSC ha assenyalat el PP per "no entendre encara els resultats" de les eleccions generals del passat 23 de juliol, i ha demanat respectar-los igual que els socialistes respecten les manifestacions com la de diumenge a Barcelona contra l'amnistia, malgrat assegurar que no se sentien identificats amb la protesta.

PRESSUPOSTOS I REFERÈNDUM

En relació amb els pressupostos de la Generalitat d'aquest 2023 pactats amb el Govern, el PSC ha explicat que s'han reunit amb l'executiu per fer un seguiment dels comptes i han qualificat la trobada de "decebedora".

Preguntada per les paraules del president català, Pere Aragonès, que un referèndum a Catalunya "forma part de la negociació", Tortolero ha defensat la via de la unió que ofereixen els socialistes.

"No estem en el camí del referèndum", ha afegit.

VIATGE A BRUSSEL·LES

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, viatjarà a Brussel·les (Bèlgica) els dies 11 i 12 d'octubre per reunir-se amb diferents representants de les institucions europees i, per tant, no hi serà present el Dia de la Hispanitat.

Ho farà acompanyat de la portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, i dels eurodiputats Javi López i Laura Ballarín.