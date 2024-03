El PSC afirma que una millora del finançament passa per la negociació multilateral i la solidaritat

Parlon aposta per un finançament solidari i "just" per millorar els serveis públics



BARCELONA, 20 març (EUROPA PRESS) -

La nova portaveu del PSC, Núria Parlon, ha defensat aquest dimecres que una millora del finançament per a Catalunya passa per la negociació multilateral i pel principi de solidaritat, després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hagi presentat a Madrid una proposta de finançament singular, amb un fons interterritorial que seria temporal.

"El principi de solidaritat no pot quedar al marge de qualsevol millora del finançament perquè, al cap i a la fi, no és Catalunya la que paga els impostos, sinó cada català i cada espanyol i, per tant, és un principi molt important", ha sostingut en una entrevista d'Onda Cero recollida per Europa Press.

Parlon ha celebrat que el Govern parli de coses importants, i ha assegurat que des del PSC també parlen de finançament i d'explorar el recorregut que té l'autogovern a Catalunya "i no d'un referèndum unilateral".

No obstant això, ha afirmat que la proposta dels socialistes "passa necessàriament perquè aquest és un debat multilateral", i ha criticat que el Govern liderat per ERC i els anteriors encapçalats per Junts hagin deixat la cadira buida a l'hora de treballar per una millora del finançament solidari, justa i transparent, segons ella.

A LES PORTES DE LES ELECCIONS

Ha puntado que el plantejament d'Aragonès és el d'un Govern en minoria i a les portes d'unes eleccions autonòmiques, i ha afegit que tampoc han fet arribar la seva proposta a la resta de partits perquè la puguin valorar.

"Volem un finançament solidari, just i, sobretot, transparent, que ens permeti millorar la prestació de serveis públics a Catalunya, però sense sortir-nos en cap moment del marc constitucional i estatutari", ha conclòs.