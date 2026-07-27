El PSC afirma que l'error en les proves Pisa és tècnic: "És clar i és objectiu"

BARCELONA, 27 jul. (EUROPA PRESS) -
La viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmat aquest dilluns que l'error en les proves Pisa 2025 sobre l'educació a Catalunya que n'impedeix la comparació amb anys anteriors i altres països és tècnic: "És clar i és objectiu que ha estat una incidència purament tècnica".
En una roda de premsa a la seu del partit, ha dit que comparteixen les explicacions del Govern en espera de les de la consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, que ha augurat que donarà "la cara explicant les coses amb transparència i amb responsabilitat".
Ha argumentat que, en tot cas, és un "fet aïllat", perquè en altres avaluacions sobre l'acompliment educatiu a Catalunya no hi ha hagut altres incidències.
CURS POLÍTIC
Moret ha aprofitat per fer balanç després de l'última reunió de la direcció dels socialistes catalans del curs i ha destacat que compten amb "estabilitat, ambició i rumb definit".
Ha destacat les polítiques del Govern en habitatge, la inversió en infraestructures i la "bona notícia" que va ser la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la llei d'amnistia.
Aquesta estabilitat, ha afegit, ve donada per l'aprovació dels pressupostos i es veurà reforçada amb el debat sobre la nova proposta de finançament autonòmic que, de fet, s'aprovarà previsiblement dimecres en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF).
Sobre aquesta qüestió i el fet que el Govern només podrà comptar, en principi, amb el 'sí' de Catalunya i les Canàries, ha dit que la bona notícia és que s'aprovarà: "Després de tota la feina, de tot l'esforç, aquest model s'aprovarà".
Ha recordat que, posteriorment, haurà de comptar amb prou suports al Congrés, i ha cridat les forces polítiques catalanes a que hi donin suport: "Les bondats d'aquest nou model són claríssimes", ha assegurat.