El PSC afirma que el Govern aplicarà la compra conjunta de pisos malgrat el rebuig del Parlament

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PSC al Parlament, Elena Díaz, ha afirmat que el Govern aplicarà la compra conjunta d'habitatges entre particulars i la Generalitat malgrat que el ple del Parlament hagi rebutjat aquesta mesura en el Debat de Política General (DPG) aquest dijous.
En roda de premsa aquest dijous, Díaz ha assegurat que el Govern està decidit afrontar amb aquesta mesura el problema de l'habitatge, i ha destacat: "És el Govern que més està fent per l'habitatge".
Aquesta era una de les iniciatives clau del president de la Generalitat, Salvador Illa, i no ha prosperat en el ple del DPG, amb els únics vots a favor dels socialistes i d'ERC; l'abstenció dels Comuns, i els vots en contra de Junts, PP, Vox, CUP i AC.
Preguntada per l'abstenció dels socialistes a la proposta dels Comuns perquè el Govern es comprometi a impulsar abans que acabi l'any una unitat antidesnonaments --mesura que formava part del pacte d'investidura amb els Comuns--, Díaz ha explicat que l'Executiu català "ja ho està fent".
"L'abstenció ha estat perquè la licitació ja està en marxa. El Govern està compromès, ho va dir també la consellera Paneque, i la mostra de compromís per complir amb la creació de la unitat antidesnonaments precisament és que el Govern ja ha engegat la seva licitació", ha insistit.
"CRÍTICA FÀCIL"
Díaz ha lamentat que els discursos de l'oposició durant el debat hagin estat de "crítica fàcil i en el relat del que no es fa", i ha afegit que el PSC veu exactament el contrari.
La portaveu socialista ha defensat que el Govern i el seu president "miren els problemes de cara, no fugen de les dificultats i posen sobre la taula solucions concretes i aplicables, no promeses buides", i ha destacat que han aconseguit aprovar 56 de les 62 propostes que han presentat.