El PSC adapta el 'si tu no hi vas' per evitar que "manin" Feijóo, Abascal, Trump, Putin, Netanyahu i Milei

BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
El PSC ha recuperat i adaptat a aquestes eleccions generals el seu lema històric 'si tu no hi vas' per cridar a la mobilització: ha desplegat a Terrassa (Barcelona) un cartell publicitari amb les imatges dels candidats del PP i Vox, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal, juntament amb els presidents Donald Trump (Estats Units), Vladímir Putin (Rússia), Benjamin Netanyahu (Israel) i Javier Milei (Argentina) i el missatge "Si tu no hi vas, ells manen".
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha penjat a 'X' una foto d'aquest cartell, en què el PSC demana el vot per evitar que Feijóo i Abascal siguin els qui manin a Espanya a partir del 29N.
ROSTRES EN BLANC I NEGRE
En la imatge, es mostren en blanc i negre els rostres, d'esquerra a dreta, de Milei, Feijóo, Abascal, Trump, Putin i Netanyahu, i a la part superior, el missatge diu: "Si tu no hi vas, ells manen".
En vermell socialista, a la part inferior, el missatge és un altre: "El 29N vota democràcia. Vota PSC".
Aquest cartell es desplegarà a diversos punts de Catalunya, han informat fonts del partit a Europa Press.
ALERTA DE LA "INTERNACIONAL ULTRADRETANA"
Els socialistes han situat entre els seus missatges de campanya que un Govern de PP i Vox implicaria que les decisions en política internacional no serien preses des d'Espanya, sinó que estarien en línia amb les que pren la "internacional ultradretana".
El 'Si tu no hi vas, ells tornen' és un lema que els socialistes van començar a utilitzar a les generals del 2008, amb un muntatge amb imatges de Mariano Rajoy, Eduardo Zaplana i Ángel Acebes, amb vestit i corbata negres, emulant l'estil de la pel·lícula 'Reservoir Dogs' de Quentin Tarantino.