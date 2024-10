El PSC acusa el PP d'"amagar els seus propis casos de corrupció" amb la querella contra el PSOE

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -

La sots-secretària primera i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha qualificat la querella del PP contra el PSOE per presumpta corrupció d'espectacle per "amagar un cop més la seva manca de projecte per a Espanya i també amagar els seus propis casos de corrupció".

Ho ha dit aquest dilluns en una roda de premsa a la seu del partit, en preguntar-li pel cas Koldo després de la querella que ha anunciat el PP contra el PSOE per presumpte finançament il·legal, suborn i tràfic d'influències.

Moret ha destacat aquest dilluns el compromís ferm del PSOE amb la lluita contra la corrupció i perquè no quedi impune, a més de la seva col·laboració amb les investigacions: "Em remeto a les últimes declaracions del president del Govern central, Pedro Sánchez, d'absolut rebuig a la corrupció i, per tant, impunitat zero".

Així mateix, ha afirmat que el PP "és un partit que no pot donar lliçons" en ser l'únic partit condemnat per corrupció, després que el portaveu del PP, Borja Sémper, hagi afirmat, textualment, que es tracta d'un escàndol d'unes dimensions encara desconegudes.

"Les últimes manifestacions dels representants del PP són més una sobreescenificació, més espectacle que rigor i, evidentment, espectacle per amagar les informacions que també relacionen el PP amb altres casos de corrupció", ha conclòs Moret.