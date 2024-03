El PSC acusa el Govern de no estar a l'alçada amb els pagesos: "Ha anat tard i malament"

Illa aposta per la sostenibilitat del sector però sense que sigui a costa de la viabilitat econòmica



BARCELONA, 5 març (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSC al Parlament Rosa Maria Ibarra ha acusat el Govern de no haver estat a l'alçada de les reivindicacions dels pagesos catalans: "Ha anat tard i malament. No ha estat fins que els talls de carreteres i les manifestacions s'han allargat que han volgut trobar solucions o buscar-les".

Durant la seva intervenció en el ple monogràfic d'agricultura i ramaderia aquest dimarts al Parlament, ha criticat que l'executiu català no ha buscat la complicitat de tot el sector i "ha desdibuixat el pes d'un instrument com la Taula Agrària i ha menyspreat algunes organitzacions agràries".

Ibarra ha retret al Govern que els acords als quals ha arribat amb el sector no solucionaran els seus problemes sinó que "aportaran més frustració", i també ha retret que el Govern no hagi decretat el canvi de nom de la Conselleria d'Acció Climàtica i hagi traslladat aquest debat al Parlament.

Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assegurat que la seva formació s'hauria estimat més un altre "format de compareixença" que permetés no només escoltar els pagesos sinó establir un diàleg amb ells i una recerca de solucions, i també ha criticat que no s'hagi permès la intervenció de representants d'Asaja i UPA davant la cambra.

Ha assenyalat que l'agricultura és un sector de màxima importància estratègica per a Catalunya, ha apostat per la sostenibilitat, però sense que sigui a costa de la viabilitat econòmica del sector, i ha lamentat que hi ha "un sentiment estès i no exclusiu del sector de l'agricultura de menyspreu".

Illa ha sostingut que hi ha àmbits que són competència de la UE, però també del Govern central i de la Generalitat, i ha afegit: "Si es tracta de ser constructius, comptin amb nosaltres. Per a fotos, per a pesca precipitada en el mercat preelectoral i altres coses de l'estil, oblidin-se del meu grup".