El PSC aconsegueix el suport de TxT a la Diputació de Barcelona després del pacte amb els comuns

Signaran l'acord aquest dimecres, un dia abans del ple de constitució



BARCELONA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

El PSC i Tot per Terrassa (TXT) signaran aquest dimecres un pacte per a la Diputació de Barcelona, després de l'acord que ja van aconseguir els socialistes per governar amb els comuns, han informat fonts coneixedores a Europa Press.

El pacte se signarà un dia abans del ple de constitució de l'entitat supramunicipal i sense que ERC i Junts hagin arribat a un acord per articular una majoria alternativa, ha avançat 'El Periódico'.

El PSC proposa com a presidenta la seva vice-primera secretària i alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, i havia tancat un acord amb els comuns per governar, però sense aconseguir la majoria en el ple de la corporació.

L'acord amb TXT (el partit de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart) no inclou l'entrada de la formació al govern de la institució, ja que s'ha pactat sobre la base de mesures concretes per a Terrassa, on TXT governa amb Junts i ERC.

Fonts dels comuns consultades per Europa Press han assegurat que la seva formació no participa en el pacte entre el PSC i TXT (el partit va aconseguir un acord amb el PSC i va descartar mantenir-lo si el PP donava suport a Moret, però no si ho feien altres grups).

51 DIPUTATS

La Diputació compta amb 51 diputats provincials, amb 17 del PSC-CP, 12 de Junts, 11 d'ERC, 5 dels comuns, 4 del PP, 1 de Vox i 1 de TXT.

Amb aquest repartiment, Moret seria investida si aconsegueix una majoria absoluta de 26 diputats en la primera volta; si no fos així, es votarà una segona ronda amb la qual només cladria una majoria simple.