Prysmian guanya 977 milions fins al setembre, un 4,1% menys per la venda de YOFC el 2025

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El proveïdor de solucions per a connexions energètiques i digitals Prysmian va tancar els 9 primers mesos de l'any amb un benefici net de 977 milions, un 4,1% menys per la venda el 2025 de YOFC, informa en un comunicat aquest dijous.
L'empresa va obtenir uns ingressos de 17.656 milions fins al setembre, un 9,2% més, mentre que l'ebitda ajustat va ser de 2.182 milions, un 22,9% interanual més, i el deute financer es va reduir un 33,8%, fins als 2.857 milions.
El CEO de l'empresa, Massimo Battaini, ha explicat que el tercer trimestre "ha estat el millor" per a la companyia fins ara i que els permet superar els objectius del 2028 un any abans del previst.
Ha valorat l'amplitud dels negocis de la companyia, amb un increment interanual d'ingressos del 13,2% a Transmissió, del 12% a Xarxa Elèctrica, del 6,3% a Electrificació, un 9,6% a Industrial i Construcció i un 15,1% a Solucionis Digitals, mentre que Especialitats va reduir les vendes un 1,2%.
L'empresa ha millorat les previsions d'aquest any, que augura tancar amb un ebitda ajustat d'entre 3.075 milions i 3.125 milions i un flux de caixa lliure d'entre 1.750 milions i 1.850 milions.