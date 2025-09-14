La província de Lleida tanca el pont de la Diada amb una ocupació mitjana del 75%

LLEIDA 14 set. (EUROPA PRESS) -
La província de Lleida ha tancat el pont de la Diada amb una ocupació mitjana del 75% als allotjaments dels Pirineus i les Terres de Lleida.
Els hotels dels Pirineus han tingut una ocupació d'entre el 80% i el 90%, mentre que a les Terres de Lleida ha estat del 40%, explica la Diputació en un comunicat aquest diumenge.
El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, ha dit que "s'han complert les previsions" i ha expressat la satisfacció del sector per les dades.
"L'inici de la temporada de bolets i l'àmplia oferta de naturalesa, cultura, aventura i gastronomia han estat els principals reclams de la demarcació durant aquests dies festius", ha afegit.
Respecte als càmpings, els bungalous han tingut un 60% de les seves places ocupades, encara que han baixat els registres d'acampada, i les cases de turisme rural han tingut una ocupació del 70%.