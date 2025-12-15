Protestes contra el Rei a l'Hospitalet (Barcelona) en la seva visita pel centenari de la ciutat

LORENA SOPENA-EUROPA PRESS
BARCELONA 15 des. (EUROPA PRESS) -
Unes 50 persones s'han concentrat aquest dilluns al matí davant el mercat de la Florida, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), per protestar contra la visita del Rei on participarà en l'acte pel centenari de la concessió del títol de ciutat per part del rei Alfons XIII.
En la protesta, convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i la plataforma contra el centenari de la ciutat 'Res a celebrar, molt a reflexionar i reivindicar', hi han participat manifestants concentrats en dos punts prop del mercat, on finalment han confluït.
En aquest punt els manifestants s'han agrupat davant la Brigada Mòbil (Brimo) dels Mossos d'Esquadra, que blinda la zona amb furgonetes i tallen el pas amb tanques.
Entre diversos insults contra el Rei, els activistes han cantat proclames en contra de la monarquia com 'Catalunya no té rei' i 'Cremem el Borbó per feixista i per cabró'.
També onegen banderes independentistes i catalanes i proclamen missatges en favor de la independència de Catalunya.